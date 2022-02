Tras el tenso enfrentamiento que sostuvo en vivo la noche del último miércoles con Magaly Medina en su programa, con el que se comunicó para aclarar que no fue víctima de violencia, Ducelia Echevarría usó su cuenta de Instagram para arremeter contra la periodista.

La exintegrante de “Esto es Guerra” se enlazó con “Magaly TV: La Firme” tras las declaraciones de Domingo Salas, su expareja, quien aseguró que Jorge Monzón, persona con quien la modelo sale actualmente, la agredió físicamente en Punta Hermosa.

Sin embargo, se enfrascó en un cruce de palabras con la ‘Urraca’, quien el exigía que aceptara que había sido golpeada, cosa que la modelo negó en todo momento y hasta evitó aclarar que había pasado y porque lloraba desconsoladamente tras salir de una discoteca.

“Es imposible aclarar algo cuando Magaly habla encima tuyo y baja el audio para que no me escuchen! Quiero aclarar que no fue víctima de maltrato ni de nada parecido. Pido tranquilidad y paz. No tengo que dar explicaciones a nadie de mi vida privada!”, señaló inicialmente en el texto.

“Está más que claro que lo que quiere esta señora es hacer un circo de mi vida. A ella nadie la juzga pero sin embargo ella sí puede opinar de todos. Dejen de perseguirme y hacerme daño psicológicamente a mí y a mi hija”, agregó.

Ducelia Echevarría pide que reporteros de Magaly Medina dejen de perseguirla y hacerle daño psicológico. (Foto: Composición/Instagram)

Pero eso no fue todo, ya que también compartió una captura de pantalla de un comentario que le dejaron en una de sus fotos, en el que califican a Magaly Medina de “tajante y grosera” por cómo la trató en la entrevista. “Gracias por el apoyo y sus comentarios. Al parecer no soy la única que piensa lo mismo”, escribió junto a la imagen.

Ducelia Echevarría pide que reporteros de Magaly Medina dejen de perseguirla y hacerle daño psicológico. (Foto: Composición/Instagram)

VIDEO RECOMENDADO

“Esto es Habacilar”: miembro de la producción sorprende con sus pasos de baile

"El Tóxico" participa en el juego "Quita Prendas" https://www.americatv.com.pe/