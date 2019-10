Recordar el pasado puede ser duro. Ducelia Echevarría, participante de ‘Esto es Guerra’, recibió en su casa a las cámaras de ‘En Boca de Todos’. Durante la entrevista, la modelo oxapampina se emocionó hasta las lágrimas al recordar una conmovedora anécdota sobre su pequeña hija Claire.

El reportero del ‘magazine’ de espectáculos ingresó al cuarto de la niña y dos muñecas le llamaron la atención. Al preguntarle por los juguetes, la chica reality contó la historia de estos.

“Cuando tuve a mi hijita, no estuve bien económicamente. Estos los conservo porque tienen una historia para mí. Los compré con mucho esfuerzo. Ahorré como dos semanas para cada juguetito. Fueron de segunda, no fueron juguetes nuevos. Pero en ese entonces no tenía. Dos semanas me saqué el ancho ahorrando 3 o 4 soles cada día y logré comprarle sus muñequitos", precisó Echevarría entre lágrimas.

“Con estos, yo la llevaba a pasear al parque y a todos lados. Hay épocas que no son bonitas que uno pasa. Diosito siempre ve todo y valora a las personas buenas. Tarde o temprano te da un premio. Mi premio es mi hijita”, agregó.