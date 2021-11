Un tenso momento se vivió en la reciente edición de “Esto es Guerra” minutos antes que el tribunal del reality cambiara de equipo a Ducelia Echevarría, quien hasta ayer era integrante de los “Guerreros”.

Antes de conocer esta decisión, la modelo intentó convencer a los integrantes de los “Combatientes” a reevaluar su voto, tomando en cuenta las críticas que recibió por parte de Pancho Rodríguez y Said Palao.

“En esta vida lo que más vale es la sinceridad y creo que algunos de su equipo lo fueron. (…) Lo que ellos dicen es que no hay cierta afinidad con algunas personas, yo con las chicas no tengo ningún problema, pero sí con los chicos, no se si decirles caballeros, pero sí con algunos de ellos no me llevo bien”, empezó diciendo la chica reality.

Ducelia volvió a confrontar a Pancho Rodríguez tras señalar que nunca ha sentido el respaldo de su equipo, pese a que el año pasado se esforzó para defender su camiseta en la final de la competencia.

“Ahora no siento el apoyo, y si no me quieren, yo no quiero estar en ese equipo, y no vengas a decir ahora nada, ni a pedir disculpas que yo a ti no te creo nada, no quiero escuchar nada”, sentenció.

Ese tenso momento se agudizó luego de que el chileno fue confrontado por Yaco Eskenazi, quien le pidió sincerarse y decir ante cámaras si está o no de acuerdo con la llegada de Ducelia a su equipo.

Ante el impase, el tribunal de “Esto es Guerra” decidió cerrar el asunto tras confirmar que la “Reina de Pozuzo” pasaría a los “Combatientes”. Tras este anuncio, Ducelia no pudo contener las lágrimas y fue rápidamente consolada por sus compañeros.

