Los coqueteos entre Rosángela Espinoza y Rafael Cardoso continúan desatando reacciones en el mundo del espectáculo, y Ducelia Echevarría se sumó a la lista de personajes que dudan de este nuevo ‘romance’ de ‘Esto es Guerra’.

La popular ‘Reina de Pozuzo’ estuvo en el estreno del ‘Gran Circo Estelar: La fiesta de Tatiana’ en el Mall del Sur junto a su hija y no pudo evitar ser consultada sobre las salidas de sus excompañeros. “Ay, eso es más falso, por favor”, señaló la modelo entre risas.

La ex chica reality está segura que las saliditas entre ambos guerreros y detallitos de amor son parte de un show armado. “Ay por favor, conocemos lo hipócrita que es Rafael. Si me pides mi opinión, es refalso. Ahora tampoco tuvieron otra opción que llevar a Rosangela (como nuevo jale de EEG)”, respondió Ducelia,

Por otro lado, la ex ‘guerrera’ no quiso confirmar si mantiene una relación con Raúl Carpena, “Estoy tranquila con mi vida, enfocada en mis proyectos y mi hija, esa es mi prioridad, así si es la vida hay que tener cambios. Raúl es una gran persona, educado, pero con el existe una bonita relación de amistad, una linda empatía”, comentó la rubia.

Respecto a Alejandra Baigorria, Ducelia Echevarría volvió a marcar distancia con la empresaria de Gamarra al considerar que no es una persona sincera. “Si tiene que decirme algo le voy a pasar mi dirección, que venga, me busque en mi casa y me lo diga de frente porque una mujer que es sincera y es fuerte de verdad como ella lo demuestra, me lo dice de frente no en una cenita con sus amistades. Y si tanto dice que no le suma hablar de mí, entonces para qué habla a mis espaldas”, puntualizó.