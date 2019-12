La consoló desde su set de televisión. Rebeca Escribens se pronunció fuerte y claro luego que Ducelia Echevarría rompió en llanto tras confesar que se pone nerviosa en los concursos de cultura general porque nunca sabe las respuestas.

La ‘guerrera’ se enfrentaba a Rosángela Espinoza pero su ansiedad pudo más y terminó confesando que no son su fuerte este tipo de concursos y que en el pasado, la han humillado públicamente insinuando que no es lo suficientemente inteligente.

REBECA ESCRIBENS

“Lo importante son las ganas que tengas tú de seguir creciendo y seguir aprendiendo, hay mucha gente que no tiene los medios económicos pero se compra un buen libro, investiga por Internet”, le recomendó Escribens durante la última edición de América Espectáculos.

“Cuando uno realmente quiere, se la busca y aparece donde sea, porque después todo comienza a conspirar a tu favor. Y si no sabes algo tan básico, no sé pues, qué te importa, pero después del juego vas, certificas y listo”, reflexionó la conductora de TV.

DUCELIA SE BLOQUEA

“Cuando yo estuve en el otro programa este era uno de los juegos que la producción sabían que me iba mal y me hacían pasar vergüenza, es algo que llega el juego y yo me frustro”, reveló Ducelia.

Pese a que ella siempre se ha burlado de las lágrimas de sus compañeras, Rosángela Espinoza pidió a la producción parar el juego si es que ella se sentía muy mal y se solidarizó con ella.