¿Piconería pura? La ‘guerrera’ Ducelia Echevarría fue vencida por su rival, la flamante combatiente Isabel Acevedo ‘Chabelita’, en el reto de altura de iniciación propuesto por el Tribunal del programa reality ‘Esto es guerra’.

La exparticipante de ‘El gran show’ hizo un tiempo de 17 segundos, mientras que Ducelia lo duplicó. El juego consistía en saltar cuatro plataformas desde 50 metros de altura y tocar la campana para que el equipo ganador lance el dado y sume puntos.

“Yo estaba súper nerviosa porque no lo hizo Austin Palao y menos lo iba a hacer yo, pero le metí mi fuerza y mi concentración. Me resbalé me golpeé la rodilla y está inflamada, pero la inflamación se va en un día”, dijo la ‘guerrera’.

Cuando le consultaron por ‘Chabelita’ y su victoria, ella le envió este mensaje: “Tranquila mamita, con paciencia no vaya a ser que te pase algo. Esto es largo yo estoy compitiendo tranquila porque sé cuando ponerme a nivel”.

“Es que ahora cuando ya nadie la mantiene (en referencia a Christian Domínguez) tiene que trabajar, se va a lanzar desde la cumbre más alta y va a loquearse”, agregó Ducelia Echevarría.

Ducelia Echevarría ataca a 'Chabelita'. (Esto es guerra)