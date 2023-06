Ducelia Echevarría vuelve a dar qué hablar por sus romances. Esta vez, la chica reality fue ‘ampayada’ besando a nada menos que Raúl Carpena, amigo de su expareja Piero Arenas, ambos integrantes de ‘Esto es Guerra’.

El programa ‘Amor y Fuego’ difundió este lunes 19 de junio un nuevo ‘ampay’ donde la modelo y su compañero del reality de competencia se besan apasionadamente en una discoteca.

Tras la promoción del ‘ampay’, la ‘Reina de Pozuzo’ no tuvo problema en gritar su amor por el ‘guerrerito’ y lo etiquetó en una historia de Instagram donde le hizo publicidad al hotel donde se hospedó en Máncora. El detalle que llamó la atención de los usuarios es que la etiqueta está acompañada de un emoji de corazón. Además, Raúl Carpena aparece de espaldas con el torso descubierto.





Peluchín duda del ‘ampay’:

Rodrigo González puso en tela de juicio el nuevo romance de Ducelia Echevarría, y dejó entrever que se trataría de una nueva estrategia para levantar el rating de ‘Esto es Guerra’.

“No hubo que perseguirlos, no hubo que esconderse, no hubo que disfrazarse y no hubo necesidad de buscarlos. Ahí estaban los dos parados y con el mejor ángulo para que mis ‘Rodriguistas’ los graben de todas las tomas”, expresó ‘Peluchín’.