Un tenso momento se vivió en el set del reality de competencias 'Combate', luego que Ducelia Echevarría enfrentó a Korina Rivadeneira con una lamentable frase xenofóbica.

Las modelos tuvieron una discusión sobre la competencia, que las llevó a enfrentarse boca a boca fuera de cámaras. "Estas dos semanas te he estado ganando y tú hasta con estafas pierdes. Con tus estrategias y tus 'ayuditas' igual pierdes querida", manifestó la peruana.

Korina no se quedó tranquila e insistió en hablar con su compañera, quien evidentemente mortificada le dijo a la esposa de Mario Hart que se regrese a Venezuela.

"No me vuelvas a agarrar y no me vuelvas a tocar nunca. No me vuelvas a insultar. Si vas a estar amenazándome, vete a tu país". sostuvo la modelo, natural de Pozuzo.

Tras el incidente, la peruana recibió el respaldo de sus seguidores, quienes sorprendentemente la defendieron. "Le dijiste su verdad a esa Korina", "Qué bueno que le hayas mandado a su país", se lee en la casilla de comentarios de su cuenta en Instagram.