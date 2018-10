La ex bailarina y chica reality, Dorita Orbegoso , estaría embarazada y ya tendría tres meses de gestación. De acuerdo al diario Trome, Dorita "atraviesa uno de sus mejores momentos de su vida, pues está esperando a su primer bebé".

Orbegoso lleva más de tres años de relación con su novio. A lo reportado por el diario Trome se le debe sumar que la chica reality hace poco compartió en redes sociales que "está en la mejor etapa de su vida".

"Ayer fue un día maravilloso, desde hace un mes decidí no hacer más desfiles ni presentarme en discotecas. Estoy en la mejor etapa de mi vida, creciendo, mejorando y aprendiendo. Me apasiona mucha la conducción y continúo preparándome para ser la mejor . Estoy en el mejor momento de mi vida y disfrutando cada oportunidad que Dios me da”, manifestó a través de su cuenta de Facebook.