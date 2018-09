Doris Fundichely no solo se está preparando para convertirse en actriz. La joven promesa estrenó recientemente una nueva faceta y demostró que también brilla con luz propia dentro del mundo del modelaje.

La hija de Orlando Fundichely y Karina Rivera protagonizó recientemente una sesión de fotos donde deja atrás su imagen de 'niña buena' para convertirse en una misteriosa mujer.

El artífice de este proyecto es el fotógrafo y productor Andrés Espinoza, quien presentó una serie de imágenes donde la joven se luce vestida y maquillada con colores oscuros.

Doris Fundichely compartió los resultados de la sesión en su cuenta de Instagram, donde agradeció a las personas que hicieron posible la realización de las capturas.

"Hace un tiempito tuve una de mis sesiones favoritas y no llegué a compartir las fotos con ustedes", publicó la joven en su red social, donde recibió las felicitaciones de sus seguidores, quienes aplaudieron la producción. Sin embargo, también hubieron quienes criticaron su nuevo 'look'.

"Te ves hermosa pero sin maquillaje me gustas más, más natural te queda mejor", "Eres muy linda y encantadora, no se pero me la imagino en un papel de villana", fueron algunas de las críticas.