Se pronunció. Consultada sobre el ampay a Pedro Gallese, quien fue visto saliendo de un hotel con Lucero Jara, una joven de 21 años; doña ‘Peta’ opinó que “como persona pública tiene que saber dónde va, tiene que cuidarse”.

Además, destacó que Pedro Gallese es un “chico bueno, correcto y muy noble”.

“Se le chispoteó pues, ¿qué se puede hacer? Hombres son hombres”, agregó la mamá de Paolo Guerrero al reportero de América Noticias.

Finalmente, Petronila Gonzáles recomendó a Claudia Díaz que “se ponga una mano en el corazón”, pues ambos deben priorizar a la familia por sobre los problemas. “Él (Gallese) tiene que ver por su esposa”, apuntó.

“Ojalá que su esposa se ponga la mano en el corazón, su esposo es su esposo y tiene que pelear por él. A veces uno dice: ‘¡Que se vaya el hombre!' Pero eso es mentira. Lo digo yo por experiencia”, dijo.

Previo a fiestas de fin de año, doña Peta, la madre de Paolo Guerrero, manifestó que planea pasar la Navidad junto a sus 20 nietos, y además, está próxima a celebrar el cumpleaños de su hijo.

Peta sobre Gallese

GALLESE ENVÍA MENSAJE A CLAUDIA

“Esta última semana ha sido la peor de mi vida. Sería muy mediocre si intento justificar esta situación diciendo que errar es humano. No hay ninguna justificación válida para poner en riesgo lo más preciado que tengo en la vida: mi familia”, inicia su mensaje el guardameta.

“No tengo excusa y solo me queda trabajar mucho para recuperar la confianza que he dañado. Estoy seguro que este mensaje te va a incomodar, pero quiero decirte públicamente que te amo y que eres lo más importante en mi vida. Que eres el soporte que me ha sostenido siempre y me ha impulsado a llegar a donde estoy”, agregó.

Pedro Gallese también le dedicó el triunfo ‘blanquiazul’ ante Sporting Cristal (2-1 marcador global) a su esposa y a sus bebes. Además, le pidió una oportunidad para recuperar a su familia.

Pedro Gallese pide perdón a su esposa Claudia Díaz (Trome)

