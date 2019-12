Hace unos días, Doña Peta hizo noticia luego que señalara que Claudia Díaz debería perdonar infidelidad a Pedro Gallese y darle una segunda oportunidad.

“Es un chico muy bueno, muy noble, yo lo veo muy correcto. Bueno, se le chipoteó, que se va a hacer, esas cosas pasan. Hombres son hombres, que se va a hacer”, dijo Doña Peta tras la difusión de imágenes donde se vio al futbolista saliendo de un hotel con Lucero Jara.

Magaly Medina fue una de las primeras en cuestionar la defensa de la mamá de Paolo Guerrero al arquero de la selección peruana. Varias semanas después, doña Peta decidió referirse a la polémica que generaron sus declaraciones, pero sobre todo a las críticas que recibió de la periodista.

“No hablo de ella. No sé por qué habla de mí. No opino nada de ella. La respeto como mujer, como madre y ahí nomás. Cada uno tiene su idea, respeto las ideas de los demás. Que me respeten porque no me meto con nadie. Es mi opinión”, manifestó doña Peta para las cámaras de “En boca de todos”.

“Hay criaturas, por eso es que lo hago (defender a Pedro Gallese)”, añadió la mamá del novio de Alondra García MIró tras recibir el premio “Madre Coraje 2019” en el programa de América Televisión.

Doña Peta (Foto: captura América TV)