Doña 'Peta' aseguró que Alondra García Miró "es una chica muy buena, muy querendona"

Recientemente, unas fotografías revelaron que Paolo Guerrero y Alondra García retomaron su relación sentimental luego de 3 años de distanciamiento. La madre del conocido deportista no dio detalles en torno al romance de su hijo pero se refirió a la modelo en términos muy cariñosos.

"Siempre le he estimado a la chica. Entonces no puedo decir no. (Alondra) es muy buena (chica), muy querendona", expresó doña Petronila Gonzáles al programa 'Domingo al día'.

La progenitoria del 'Depredador' dio estas declaraciones en medio de los testimonios que ofrecieron trabajadores y exempleados del Swisshotel en torno al té con mate de coca que ingirió el futbolista en el mencionado hotel y por el cual fue suspendido por la FIFA por un supuesto doapaje.

"Hugo una contaminación cruzada", expresó el extrabajador Luis Escate sobre el caso que conmocionó al capitán de la selección peruana y a sus seguidores.

