La reconocida cantante Dina Páucar entristeció a sus seguidores tras anunciar que le dirá adiós a los escenarios luego de 33 años de trayectoria artística. Sin embargo, la cantante folklórica parece haber cambiado de opinión ya que aseguró que continuará con sus presentaciones.

La popular ‘Diosa Hermosa del Amor’ se presentó este lunes en el programa ‘Mande quien mande’ para hablar sobre su legado musical, y cuando todos pensaban que iba a despedirse de la música, la cantante aclaró que aún planea quedarse en los escenarios.

“Es un proceso, yo tengo compromisos hasta el 2025″, explicó en un inicio Dina Páucar. Ante ello, María Pía Copello le preguntó si su salida de la música estaba confirmada luego de culminar sus contratos después de dos años.

“A los 35 años (de carrera artística), ¿te retiras o tampoco se sabe?”, consultó. “No, todavía no”, respondió la intérprete de “Qué lindos son tus ojos” dejando entrever que aún evalúa su retiro.

¿Dina Páucar pensó en retirarse?

Como se sabe, Dina Páucar ofreció una extensa entrevista al programa ‘Día D’ donde señaló que pronto tendría que decirle adiós a la música, y que fueron sus hijos quienes le han pedido que termine sus presentaciones por temor a sufrir más accidentes.

“Esto ha sido 33 años de mi vida dedicados a la música, entonces, pero estoy feliz porque mis hijos van a tomar la posta. El público me ha dado 33 años de su amor y de su cariño. No me imagino la última presentación de Dina, voy a llorar un montón”, expresó visiblemente conmovida.

Recientemente se había informado que la cantante se presentaría por última vez en el Gran Teatro Nacional junto a sus tres hijos este 12 de mayo.