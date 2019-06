Esto dijo Stephanie Valenzuela tras revelarse que Lucho Cáceres se negó a participar con ella en 'El artista del Año'

Stephanie Valenzuela restó importancia a Lucho Cáceres y a su negativa de compartir el escenario con ella en ' El artista del año'. Tras su presentación en el reality, la modelo peruana manifestó que está enfocada en realizarse como persona y profesional.

"A la gente que no piensa igual que yo o que no me respeta o no le caigo bien, igual los voy a respetar porque yo estoy metida en lo mío, avanzando y sin mirar atrás o al costado. Voy a seguir adelante", indicó la modelo.

Agregó que en el periodo que lleva como participante en el programa de América Televisión siente que recibe el apoyo constante de la animadora y de la producción del espacio.

"Gisela se alegra porque estoy aquí (en el reality) y me valora y la producción también. Saben del esfuerzo que hago, que ensayo de más", precisó la también influencer.

En la última edición de su espacio, la conocida 'Señito' calificó de "mal ejemplo y actor intocable" a Lucho Cáceres porque se negó a apoyar a Stephanie Valenzuela en su reality.

Enterado de la opinión de la rubia animadora, el actor peruano confirmó que rechazó estar en el programa del 4. "Fui yo, yo dije NO!!! Uno es libre de elegir cuando y donde estar. Y sí, hay situaciones que me parecen una falta de respeto", sostuvo Cáceres.

