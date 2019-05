¿Qué dijo Melissa Klug sobre su posible aparición en la película de Jefferson Farfán? [VIDEO]

Melissa Klug se pronunció a su posible inclusión en la película que llevará la vida de Jefferson Farfán al cine. La expareja y madre de los hijos del popular 'Foquita' hizo referencia al acuerdo de confidencialidad que ambos firmaron y por el cual ninguno puede hablar del otro.

"Hay acuerdos y en esos acuerdos está no tocar, no hablar sobre nosotros, no exponer a nuestros hijos. Hay muchas cosas que están restringidas", dijo Klug a América Televisión aunque la idea no le disgustó del todo.

"En todo caso, los abogados tendrían que reunirse para que salga una película bonita y completa", agregó.

Además recordó que desde que tuvo 18 años compartió como pareja con el futbolista. "Si es que va a salir o vamos a salir o estamos incluidos, que definitivamente estamos, porque estoy con Jefferson desde que tenía 18 años, eso es algo que ha sido público, que se ha sabido. (Estuve con él) desde sus inicios en el PSV, en el Shalke. Ya después llegaron las otras protagonistas, ¿No?, jajaja", precisó.