Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia, se presentó este lunes en el programa ‘Amor y Fuego’ para defenderse tras ser demandada por Jefferson Farfán y decidió hacer públicas las conversaciones que dejan mal parado al exfutbolista de Alianza Lima.

Tras reiterar que mantuvo un romance con la ‘Foquita, la modelo mostró los chats donde el expelotero enfurece con ella por hacer pública su supuesta relación sentimental. “Él comienza tipo a amenazarme”, empezó contando Olenka en el programa de espectáculos.

La joven abogada también mostró los mensajes donde Jefferson Farfán le da indicaciones para retractarse en los medios de comunicación y negar así que entre ellos exista algo más que una amistad.

“Ya amiga en serio arreglemos esto de una vez, ya está. Para qué tanto bla bla bla Todo tiene solución, somos amigos y punto, para qué seguir con esta mie.... Te parece ”, se lee en los chats.

“No me vinculen con Jefferson Farfán, el no es mi amigo, estuve en su ‘depa’ con sus amigos y primos, soy amiga de su entorno, no de él… y eso muere ahí, eso pon en tus redes no interesa, ponlo tu misma”, fueron los mensajes que la ‘Foquita’ le habría enviado a Olenka Mejía.