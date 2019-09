No lo formaliza. Luego que Diego Val sorprendiera a sus seguidores compartiendo tiernas fotografías en las que aparece besando a Leslie Shaw que revelarían un supuesto romance entre ambos, la cantante ha decidido no confirmarlo aún y asegurar que el cantante todavía se encuentra en “etapa de casting”.

En declaraciones al diario Trome, la intérprete de 'Faldita’ negó que exista una relación con el artista; sin embargo, reconoció que Val es guapo.

"Es guapo, pero aún está en la etapa de casting. Vamos a ver si se porta bien” respondió al ser consultada sobre si ya eran pareja o no.

Finalmente, Shaw precisó que no le ha cerrado las puertas al amor y por ello está disfrutando los buenos momentos que vive con Val.

"Hay que vivir la vida, si es, es; y si no es, no es, y la pasamos bien. La verdad que no me pongo barreras o límites al conocer a una persona y no tengo nada que esconder”, aseveró.