El cantante peruano Diego Val protagonizó un bochornoso momento durante una entrevista para el programa “Magaly TV: La Firme”. El artista no soportó las preguntas incómodas del reportero y decidió irse del lugar tras insultar al equipo de prensa.

Val acababa de realizar una presentación en el desfile de moda de Jamila Dahabreh cuando fue abordado por el periodista de espectáculos. Aunque al inicio mostró su disposición para responder las preguntas, el artista finalmente se enfureció y arremetió contra el reportero.

El ‘urraco’ le preguntó al cantante por qué no prosperaron sus anunciados proyectos con MTV y Netflix, preguntas que generaron incomodidad en el intérprete de “Dime”, quien decidió abandonar la entrevista abruptamente.

“Tengo un proyecto con Telemundo. La verdad no me interesa lo que pienses tú o tu producción de Magaly”, arremetió el cantante visiblemente molesto.

“Ustedes minimizan al artista, el artista hace casting. Actualmente tengo un proyecto, pero no te voy a decir porque lo toman de una manera chistosa. Es lamentable como peruano nos ca*** unos a otros”, añadió.

El reportero de espectáculos intentó seguir haciendo preguntas, pero esto generó que el artista lo agreda verbalmente. “No me sigas papi. Gracias, gracias. No me molesto, solo que me llegan al pin***”, arremetió antes de retirarse del lugar.

