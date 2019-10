Diego Chávarri, en el set de 'Mujeres al mando’, expuso una serie de chats de WhatsApp con los que busca poner en duda la denuncia de agresión que hizo su expareja Yusley Cabrera.

Sin embargo, entre estas conversaciones compartidas por el exfutbolista, también se encuentra una de la hermana de Diego Chávarri y la modelo venezolana, quien le confiesa que tiene poco más de tres meses de embarazo.

Al enterarse por su hermana, el ex chico reality le escribió mensajes a Yusley para confirmar la noticia.

Al preguntarle sobre su supuesto estado de gestación, Chávarri le respondió lo siguiente: “No es tu problema”.

“Sigue haciendo lo que estás haciendo, que yo me encargo de lo mío. Solo diré la verdad. Ya que a ti no te importa ventilar tu vida, es justo que se sepa la verdad”, agregó.

Ante esta respuesta de Yusley, el ex participante de ‘Esto es Guerra’ le dijo: “¿Quieres empeorar las cosas con un bebé en camino?”

Asimismo, conversando con Jazmín Pinedo y Cathy Saénz, Diego Chávarri señaló que asumirá la responsabilidad en caso el bebé sea suyo.

“Si es mío, me hago cargo, si no no lo sé”, dijo.