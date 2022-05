Por primera vez, Diego Bertie habló sobre su orientación sexual, reconociendo que siempre fue así desde niño, aunque aseguró que hay que lidiar con la realidad y la vida y esto a veces golpea. Así lo contó en una entrevista para el programa Magaly TV La Firme, en donde habló largo y tendido sobre el tema.

“No vivimos en un país fácil, no vivimos en un país abierto de mente””, indicó Bertie.

En ese sentido, también aseguró que su hija conoce sobre su opción desde los seis años, además de que su entorno familiar más cercano conocía sobre ello también desde hace mucho tiempo.

“Nunca tuve la necesidad de hablarlo, porque lo tenía muy claro. Mi hija sabe que soy gay desde que tiene 6 años, y hubiera podido evitar decírselo. Nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir sal del clóset. Al igual que no he hablado de ninguna intimidad en ese caso, nunca he hablado de mi intimidad. Yo he estado con Mónica Santamaría y Katia Condos, y jamás hablé de mi relación con ellas porque valoro las relaciones”, refirió el actor.

Sobre su relación con Jaime Bayly

El actor no se guardó nada y a sus 54 años de edad ha decidido responderle al famoso conductor peruano, a quien cuestionó por revelar pasajes íntimos de su vínculo sentimental sin su autorización.

“Sí fui amigo de Jaime (Bayly). Tuvimos una relación corta, fallida no fue una relación relevante, lo relevante fue lo que él hizo conmigo, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera, me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, comentó Diego Bertie.

Pese a que considera que Jaime Bayly afectó su vida al exponer su sexualidad públicamente, el intérprete de ‘Qué difícil es amar’ aseguró que ya dejó sus resentimientos en el pasado.

“Yo no le guardo rencor, no le tengo ningún tipo de rencor. Lo veo un poquito gordo, hinchado, el que se creía el abanderado de los gays, ahora es el más burgués señor casado, con hijos y con una gran barriga, y yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo. El clóset del que él me quiso sacar yo me lo saqué hace muchos años”, aclaró Diego Bertie.

