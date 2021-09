En la tercera gala de “Reinas del Show”, Diana Sánchez recordó los difíciles momentos que atravesó tras protagonizar un episodio de violencia en el 2018 con su entonces pareja, Harold Cortez, de quien luego se separó.

La ex ‘combatiente’ reveló que tras el fin de su matrimonio sufrió depresión, y tuvo que buscar ayuda profesional para superar esta difícil etapa.

“Tenía más de cinco días sin dormir, solo estuvo mi madre, mi padre y mi amiga, yo me di cuenta que tenía salir, separarme o alejarme de todo lo que podía hacerme recordar esa sensación”, contó la ex chica reality antes de presentar su coreografía.

Cabe recordar que la segunda temporada de “Reinas del Show” se caracteriza por tener un nuevo formato y reglas. Las participantes se enfrentarán en un versus constante para lograr asegurar un cupo en el reality de baile.

La producción ha determinado que las duplas sean de la siguiente manera: Gabriela Herrera vs Diana Sánchez, Isabel Acevedo vs Vania Bludau, Yolanda Medina vs Lady Guillén, Melissa Paredes vs Milena Zárate y Brenda Carvalho vs Emilia Drago.

