Ya reinició su vida y no hay vuelta atrás. Diana Sánchez descartó rotundamente retomar su matrimonio con Harold Cortez, con quien protagonizó un violento episodio en la vía pública en el que fue acusada de agresión.

"Estábamos bien, todo tranquilo, pero Harold no es un personaje público y no pudo lidiar con esta situación. Creo que él decidió irse del país porque, definitivamente, acá no se encontraba, no se hallaba, no se sentía bien", fue como describió la modelo la situación que vivió con su ex pareja.

Para la 'combatiente', la relación con el colombiano se acabó y ahora se da una nueva oportunidad con su amigo Dan Patrick, un ciudadano estadounidense que estuvo de paso por Perú y a quien "considera una persona especial que apareció en su vida".

"Es una bonita amistad y hay ganas de seguir conociéndolo. Me parece una persona muy interesante, muy linda, tenemos muy buena ‘química’, puedo darme la oportunidad de conocer a nuevas personas y elegir correctamente", señaló en una entrevista para Trome.

La modelo además, tuvo un contundente mensaje a sus críticos, quienes le reclamaron el lucirse junto a su nueva 'ilusión' en sus redes sociales sin pensar en que recién había terminado con un matrimonio de tan solo meses de duración.

"Luto sería si con Harold hubiéramos tenido una relación con las ganas de querer retomar. Nosotros ya le pusimos punto final a lo nuestro y no voy a volver con Harold. No tendría por qué ‘guardarle un luto’ a una relación que ya decidí darla por cerrada... Uno tiene que apostar por la felicidad, no puedo cerrarme las puertas de ser feliz. Uno no puede vivir llorando, la vida es corta. Además, las personas no mueren de amor", señaló.



