Este 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. De acuerdo con la Defensoría, en nuestro país, más de 1.7 millones de personas conviven con esta condición. Una de ellas es la figura de América Televisión, Valeria Piazza.

La modelo padece del Síndrome de Behcet, una inflamación de los vasos sanguíneos que no tiene cura. Le detectaron este extraño mal en el 2018, luego de que sufriera problemas de salud en el 2017.

La conductora de televisión debe llevar un tratamiento de por vida. Incluso, reveló hace unos meses que tenía que ponerse dos inyecciones cada dos semana para aliviar esta dolencia.

En diálogo con Perú21, la exreina de belleza contó cómo sobrelleva su condición.

“Ahora estoy súper bien, como saben, una enfermedad autoinmune no se cura, así que la tengo controlada”, sostuvo.

Agregó que monitorea constantemente su salud. “Por el momento, no tengo ningún tratamiento, pero siempre me hago chequeos constantes y todos los meses voy a hacerme mis exámenes”, remarcó.

De otro lado, informó que se encuentra bien de salud, lo que permite que continúe con su trabajo como conductora del bloque de América Espectáculos, edición mediodía. Asimismo, agradeció a sus seguidores por el apoyo constante.

¿Cómo va su matrimonio?

Valeria aseguró hace unos días que no le gustaba que le dijeran señora. Sin embargo, ahora afirma que ya se está acostumbrando a su nuevo estado civil.

“La vez pasada me dijeron ‘señora’ y como que lo asimilé. Nunca me habían dicho señora antes, pero ya me está gustando”, apuntó.

También se refirió a su esposo, Pierre Cateriano, con quien se casó hace unos meses, y respondió a sus detractores que lo tildaban de “serio”.

“Pierre nunca se va a acostumbrar a la ‘tele’ porque a él le gustan mucho más las redes sociales. Él utiliza las redes como una plataforma para fomentar el (cuidado del) medio ambiente, la ayuda social. Ahorita está en la selva haciendo una obra social que es súper linda y creo que nunca le va a gustar la televisión y me deja a mí ser en ese rubro”, expresó.

Maternidad

En otro momento, Valeria Piazza afirmó que actualmente no está entre sus planes ser mamá en un futuro cercano. Sin embargo, señaló que en unos dos años podría agrandar la familia.

“Muchos saben que el año pasado congelé mis óvulos. Por ahora no tengo planes para ser mamá, pero quizás en unos dos añitos podría ser. Estoy planificando muy bien mi futuro”, apuntó.





VIDEO RECOMENDADO: