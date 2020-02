San Valentín es una fecha que no pasa inadvertida para los personajes de la farándula local. Sea con muestras de amor, regalos o recordando momentos románticos a través de redes sociales, cada uno ha abierto su corazón para compartirlo con sus cientos de seguidores.

Aquí te mostramos como las parejas más populares del medio han celebrado esta popular fecha.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano

La conductora de espectáculos quiso conmemorar esta fecha con una fotografía junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano. En la instantánea ambos aparecen sonrientes disfrutando de unas bebidas.

La periodista acompañó la imagen con un romántico mensaje. “Amor es cuando tu compañero es parte de tus aventuras y locuras. Somos un gran equipo ¡Feliz San Valentín!”





Ana Siucho y Edison Flores

Los recientemente casados Ana Siucho y Edison Flores quisieron rememorar esta celebración del amor compartiendo una imagen de su boda celebrada en diciembre pasado.

“¡Mi 14 hasta viejitos! Aunque nosotros celebremos todos los días, no quiero dejar de darte las gracias por ser más que mi mejor amigo”, escribió Siucho junto a la romántica fotografía en la que aparece junto al futbolista bailando el día de su matrimonio.

Brunella Horna y Richad Acuña

La joven empresaria anticipó las celebraciones por San Valentín y sorprendió a su pareja Richard Acuña al decorar con flores y corazones la habitación de un hotel en Chiclayo. Fue el excongresista quien compartió una imagen de la sorpresa y agradeció a su novia.

“Tercer San Valentín juntos, a mi reina le toca sorprenderme los 13 y cada año me impresiona más. A mi me toca los 14 y me dejó la valla muy alta. Cada día que pasa nos sentimos más felices juntos. ¡Te amo reina!”, escribió Acuña para agradecer el gesto de su amada.

Brunella, a su vez, compartió en la víspera una foto de los instantes previos a su cita. “Me pase de romántica. Siempre lo sorprendo un día antes, fue un poco difícil organizar todo lejos pero lo más importante es pasarla juntos”, señaló.

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez

La pareja quiso celebrar esta fecha compartiendo una gran foto grupal junto a sus cinco hijos. El futbolista, además, saludó a sus seguidores en este Día del Amor y la Amistad.

Christian Yaipén

El líder del Grupo 5 no quiso dejar pasar la oportunidad para saludar a sus fanáticos en esta fecha y subió una divertida fotografía junto a los cantantes de su agrupación que acompañó con el mensaje ¿Cómo va “San Valentín”?

Emilia Drago y Diego Lombardi

La pareja de actores aprovechó esta celebración para darle la noticia del embarazo de Emilia a su pequeña hija, Luna.Además decidieron jugar con sus seguidores respecto al sexo de su futuro bebé.

“¡Feliz día de la amistad y del amor ! Hoy lo celebro distinto pues estoy grabando una película, haciendo lo que más gusta: actuar. Y en este día especial también hemos decidido contarle a Luna si tendrá un hermanito o hermanita y quisimos hacerlo de una forma divertida, que queremos compartir con ustedes . Aquí estamos en pleno juego, noten la carita de preocupación de Luna jaja. ¿Creen que tendrá hermanita o hermanito? En unas horas también lo sabrán ustedes”.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

La actriz mostró varias fotografías de su boda y otros momentos románticos que vivió junto a su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba, y su pequeña hija. En ellas lamenta no estar junto a su pareja quien actualmente se encuentra jugando en México.