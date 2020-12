Un concierto gratuito para brindar un poco de alegría a todo el público fiel que lo apoyó en su carrera musical. Así denominó Deyvis Orosco el gran espectáculo que presentará este 31 de diciembre para despedir este fatídico 2020 y que se verá por la señal abierta de Latina.

Serán cuatro horas de show que arrancará desde las 11 de la noche y en donde estarán presentes la popular agrupación salsera Combinación de la Habana y las orquestas de cumbia Los 5 de Oro y Papillón, quienes acompañarán al “Bomboncito de la cumbia” y brindarán lo mejor de su repertorio musical.

“Sé que este año ha sido difícil para todos en general por la pandemia y por eso decidí hacer este concierto para todo el público que me ha apoyado en las buenas y las malas. Tengo respaldo de Latina y creo que es genial porque hay muchas personas que tal vez no saben usar muy bien las plataformas virtuales, así que podrán disfrutar de este show completamente gratis de cuatro horas desde su televisor”, comentó el cantante.

Sobre el anuncio del Ministro de Cultura, que los conciertos se aperturan en marzo y la prohibición de venta de cerveza, Deyvis tiene una postura y es que lo primordial debe ser “la salud”. “Creo que hay que tomar las cosas con calma”, indicó al respecto.

“Sabíamos que esto iba a ser duro desde le primer momento. Espero que esto pase pronto, pero pienso que por encima del trabajo y cualquier cosa está la salud. Mientras uno no se exponga, todos tenemos la esperanza que esto acabe pronto”, refirió.

NO DESCARTA BODA EN ESPAÑA Y EN SU QUERIDO COLLIQUE

Sobre su compromiso y próxima boda con su novia Cassandra Sánchez De Lamadrid, Deyvis Orosco se mostró muy entusiasmado y feliz en lo personal. “Creo que si no hubiera pasado lo de la pandemia yo hubiera seguido trabajando sin parar, agradezco eso porque repotenció mi vida personal. Era un tipo incansable, de gira en gira, hoy mi compañera de vida me da tranquilidad y ese equilibro que necesitaba. Estamos disfrutando las etapas. El próximo año creo que habrá sorpresas para muchos de ustedes”, dijo.

Sobre si habrá boda en España o y en Collique, su barrio, dijo: “Depende, en Collique es mi cuna y el lugar donde he nacido, está además la alameda de mi padre y yo me siento orgulloso de dónde vengo. Cassandra no olvida el día que la llevé al lugar donde crecí, rodeado de cerros, yo soy parte de eso, es mi esencia”.

“Y si algún día tengo hijos quiero que sigan caminando por ahí, qué sepan de dónde vino su padre. Pero España es algo que mis suegros están empujando por ahí... Y bueno conociendo a mi suegra es lo más probable (que también haya alguna ceremonia en España)”, agregó.

Además, el popular cantante de cumbia descartó que haya alguna presión de parte de la familia de su novia respecto a la boda. “Yo ni recibo presión de nadie, ustedes me conocen, Tengo la fortuna de más allá de conocer una compañera, he conocido una familia lindísima. Mi suegra es la más conocida pero nosotros, cuando apagan los reflectores somos como cualquier familia. Me llevo muy bien con mis suegros”, aseguró.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina reveló el precio del anillo que le compro Deyvis Orosco a su novia

Magaly lanza precio de anillo que le compro Deyvis a Cassandra