Felicidad en pareja. La novia de Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez De Lamadrid publicó un reciente mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde aseguró que no es celosa con el cumbiambero.

En su mensaje en redes sociales —que colgó en un video en donde el cantante disfrutaba de la compañía de una de sus seguidoras— la hija de Jéssica Newton recordó que siempre le preguntan si es celosa con su actual pareja sentimental.

“El otro día jugué el tema de preguntas con ustedes en Instagram y la pregunta más repetida fue: ‘¿Eres celosa?’. Me reí mucho y la mejor forma de responderles es este video. ¿Cómo haríamos? Creo que queda más que claro que no, pero me tomo la pregunta con alegría", señaló la empresaria de la belleza.

Asimismo, envió besos al club de fans del intérprete de ‘No te creas tan importante’ y soltó una frase contundente en torno a las relaciones de pareja.

“Un beso a las chicas del club oficial de Deyvis Orosco, pronto nos volveremos a encontrar. Recuerda que tú y tu pareja son un equipo, tienen el poder de potenciarse para llegar a ser su mejor versión”, indicó.

EL ROMANCE

A fines de diciembre del 2018, Cassandra Sánchez De Lamadrid Newton y Deyvis Orosco hicieron público su romance tras especulaciones.

Desde entonces, ambos aparecen juntos en redes sociales en medios de viajes y fiestas al lado de sus familiares.

Sin embargo, hubo un momento polémico en torno a su relación; había quienes afirmaban que el cumbiambero evitaba lucirse al lado de la empresaria.

En respuesta a ello, el artista explicó que siempre gustó de guardar su privacidad pero que de todas maneras iba a presumir a su novia en algún momento y así ocurrió.

VIDEO RECOMENDADO

Danna Paola reveló que le va fatal en el amor (20/04/20)