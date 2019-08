Deyvis Orosco compartió tierna fotografía familiar y reveló cómo era la relación de sus padres

Deyvis Orosco compartió en Instagram una tierna foto familiar al lado de su fallecido padre, Johnny Orosco, y su madre, Eva Atanacio. En la imagen, el conocido 'Bombomcito' está en brazos de su progenitor y todavía bastante pequeño.

El vocalista del grupo 'Néctar' acompañó la instantánea con un mensaje en torno a sus progenitores y la relación que compartieron como pareja.

" Se dice que detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. Pero, él decía que ella no podía estar detrás de él porque ellos iban tomados de la mano, juntos, cuidándose, amándose. Si no hubiese sido por ella, él no hubiese llegado a ser quién fue. Y tampoco yo", escribió el cumbiambero.

Este es uno de los episodios que el heredero de Johnny Orosco dio a conocer en redes y que está escrito en su libro 'Deyvis Orosco: Lo que fui, lo que soy', que recientemente se presentó en la Feria Internacional del Libro.

REVELADOR LIBRO



El intérprete de 'No te creas tan importante' manifestó estar muy emocionado con este nuevo paso en su carrera.

“Por fin la espera terminó, ahora podré compartir con ustedes lo que estuve preparando mucho tiempo y lo hice con mucho cariño, Para mí es emocionante el haber trabajado esto en secreto. Pero a partir de ahora ya está disponible para todo el mundo… Hay quien solamente conoce lo que está fuera, lo que se ve, pero no saben todo lo que tuve que pasar para llegar a ser quien soy”, indicó al respecto.