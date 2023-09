Deysi Araujo atraviesa complicados momentos luego que en redes sociales se filtrara una conversación suya con su expareja Jackson Torres, donde el exjuez la acusa de ejercer el ‘oficio más antiguo del mundo’.

En el material difundido por el programa de Magaly Medina, el ‘tremendo juez’ increpa a la bailarina por supuestamente haberlo engañado mientras tenían una relación amorosa.

“¿Tú te vendes Deysi? Lo peor es que lo has hecho estando conmigo , o sea, que asqueroso ha sido besarte pensando que estás con otra persona. Encamarte conmigo y encamarte con otra persona, encamarte por dinero ¿eres así Deysi?”, se le escucha decir a Torres.

Al ser consultada al respecto, Deysi Araujo no pudo evitar llorar frente a cámaras al acusar a su expareja de querer desprestigiarla y lo sindica como el responsable de filtrar su conversación en las redes sociales.

“Él me ha grabado, yo no he grabado. Me da asco, quiere joder nada más, de repente por el supuesto ampay del chico”, dijo la pelirroja entre lágrimas.

Asimismo, la animadora de eventos contó que Jackson Torres ya le había lanzamos amenazadas con manchar su imagen, pese a que tiene medidas de protección.

“Él fue a mi casa y me amenazó, ‘que nadie te va a querer, nadie te va a respetar. Yo solo he querido casarme contigo, me voy a encargar que toda la gente te mire mal’. Eso fue lo que me dijo y eso es lo que está haciendo”, sostuvo la bailarina, quien denunció su ex Jackson Torres por violencia psicológica en mayo de este año.