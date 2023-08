Tras el reciente ‘ampay’ a Mark Vito en una discoteca ‘perreando’ con una jovencita, Deysi Araujo habló sobre la relación que tiene con el empresario, ya que en las últimas semanas se les ha vinculado por sus curiosas grabaciones.

Como se recuerda, ambos aparecieron juntos en varios videos de TikTok, y se ve una gran química entre ellos. Incluso, en una de las grabaciones, ella llama ‘novio’ a Mark y toman actitudes bastante cariñosas.

Al respecto, Deysi contó que si bien se tratan bien y fluyen, todo es actuación, ya que solo se trata de un juego: “no hay nada entre nosotros, solo nos estamos divirtiendo. Pero tampoco puedo decir nunca, el futuro suele darte sorpresas”, dijo a Trome.

Asimismo, señaló que no tiene nada de malo que personas que están solas hagan videos como los que ella y Mark hacen y aclaró que no significa gran cosa: “Creo que dos personas solteras pueden hacer ese tipo de videos, que sean picarones. Pero también Mark puede grabar con otras chicas, yo no me pongo celosa”, puntualizó.





VIDEO RECOMENDADO