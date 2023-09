Pese al reciente anuncio del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, Deysi Araujo no está aliviada, al contrario, aún tiene miedo de salir a las calles por la delincuencia.

Como se recuerda, la pelirroja fue amenazada el pasado mayo por extorsionadores, quienes le exigían la suma de 50 mil soles. Como parte de las amenazas, dejaron dejaron un artefacto explosivo en la puerta de su casa del mencionado distrito.

Luego del calvario, se compró un departamento en San Isidro para estar más tranquila junto a su hijo. Y si bien aún no se han mudado, Deysi afirma que, durante el tiempo que le queda en San Juan de Lurigancho, vive atemorizada por la delincuencia.

“Está muy fea la cosa por aquí, mucha gente se está quedando sin trabajo por los espectáculos, restaurantes y otros negocios pequeños cierran por miedo a las amenazas, la gente no tiene trabajo. [...] Por más que estemos en estado de emergencia esto no para”, dijo la vedette a Trome.

Asimismo, señaló que su nueva casa la adquirió porque no le quedaba otra: “me da mucho miedo hasta salir al mercado. Gracias a Dios, compré mi depa prácticamente por obligación, por miedo y seguridad de mi hijo. Estoy endeudándome con el banco por varios años, porque no hay mucho trabajo pero hay que protegerse”, aclaró.

Por último, contó que previo a esa compra, pensó en irse del país con su hijo y pedir asilo en el extranjero, pues lo que le pasó (las amenazas) le cambió la vida.

