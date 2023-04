Deysi Araujo se fue de vacaciones a Cancún para olvidarse del bochornoso altercado que protagonizó con su ex Jackson Torres en un evento musical. in embargo, la bailarina aún no puede disfrutar su viaje en paz ya que el exjuez estaría intentando retomar su romance pese a haberla denunciado.

La vedette peruana señaló en una entrevista con Trome que su expareja debería recibir ayuda profesional, pues no entiende cómo le pide una nueva oportunidad luego de denunciarla por haberle lanzado gaseosa en el rostro.

“No comprendo a este hombre, me denuncia por maltrato psicológico y luego está rogando que le dé una oportunidad o me manda a buscar con sus tíos y amigos. Le aconsejaría a su familia que lo lleve a terapia, que vaya al psicólogo o al psiquiatra, él tiene su mujer, su vida hecha, ¿para qué me busca?”, cuestionó la bailarina.

La ex vedette dijo estar más segura que nunca que su romance con el exmagistrado ya quedó en el pasado, por lo que pide que la deje en paz.

“Yo ya cerré ese capítulo, estoy en otro momento de mi vida. Ahora me vine a Cancún a descansar y no deseo más problemas con él. Él ya me falló, ¿para qué? (darle una oportunidad) Cada quien ya tiene su camino”, añadió.

¿Por qué denunciaron a Deysi Araujo?

El exjuez Jackson Torres, expareja de Deysi Araujo, denunció a la bailarina por haberle lanzado gaseosa en el rostro durante su lanzamiento como cantante.

“No me parece gracioso este tipo de hechos, ella me ha tirado gaseosa y casi me pasa corriente con el micro. ¿A ver dime si me electrocuto? Eso ha sido algo grave, no es perdonable, no puede normalizarse. Algo que le causa gracia a ella y me pase a mi corriente, yo me puedo morir electrocutado con el micro, no puede hacer eso”, cuestionó.