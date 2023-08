Deysi Araujo vive su soltería. La animadora señaló que le parece “guapo” el exesposo de Keiko Fujimori por lo que no descartó una cita con Mark Vito en un futuro.

¿Habría más que una amistad con Mark Vito?

Somos amigos, pero uno nunca sabe lo que podría pasar…

¿Mark te parece atractivo?

Sí, es guapo. Me gusta porque es alegre y súper divertido.

¿Si te invitara a salir, aceptarías?

Claro, ¿por qué no?

¿Crees que Keiko Fujimori se pondría celosa?

No, no creo. Esa relación ya acabó, no creo que haya nada con esa persona. Cada uno está haciendo su vida, lo mejor es terminar para empezar otra relación. No creo que se ponga celosa.

¿Si te invitan a una primera cita te gustaría que te lleven a Central?

Ya he ido a Central y no me deslumbré. También puedo ir a comer a una carretilla. Mientras sea con cariño, todos los lugares son bonitos.





