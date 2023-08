Deysi Araujo se pronunció sobre el reciente ampay de Mark Vito con una chica joven en una discoteca y contó que este ya le había dado explicaciones, pese a que sean solo amigos.

“Estoy enterada de todo, de que se fue a la fiesta, quiénes son las personas, él me había contado. Es un chico soltero y está en su derecho de conocer gente. Me llamó para explicarme, un bonito gesto de su parte, aunque no debió hacerlo porque al final somos amigos”, declaró a Trome.

La vedette dejó en claro que Mark está soltero al igual que ella y que solo se están conociendo. Si bien no descartó un futuro romance con él, aclaró que por el momento su corazón está tranquilo y sin ganas de enamorarse. En tanto, dijo que seguirán viéndolos juntos en nuevos videos de Tiktok.

Por otro lado, intentó justificar el ‘ampay’ del exesposo de Keiko Fujimori señalando que el empresario había estado mucho tiempo “amarrado”, por lo que disfrutar de su soltería no tiene nada de malo.





VIDEO RECOMENDADO