Deysi Araujo aclaró el tipo de relación que tiene con Mark Vito luego de que el empresario no descartara un posible romance en el futuro con la exvedette. Ante ello, la animadora señaló a Perú21 que el exesposo de Keiko Fujimori es una persona “coqueta”, ya que no paraba de mandarle besos cuando la conoció.

Como se recuerda, Deysi Araujo y Mark Vito causaron furor en las redes sociales al anunciar una colaboración para sus plataformas digitales, lo que provocó rumores acerca de una supuesta relación sentimental entre la bailarina y el tiktoker.

Pese a que la modelo negó ‘salidas’ con el empresario, reveló que este le ‘coquetaba’ mandándole besos. “Él es un chico lindo y cae bien, creo que desde un inicio yo también lo impacté porque me mandaba besos desde que nos conocimos”, dijo la animadora a Perú21.

“Es bastante coqueto, pero así como coqueteaba conmigo también lo hace con otras, uno no se debe confiar. Porque a la primera que me conoció me mandaba besos”, enfatizó.

La exvedette afirmó estar soltera y que no tiene miedo de encontrar el amor. “No tengo hombre ideal, pero me gustan las personas sencillas y él (Mark Vito) es bastante sencillo, eso me gusta y atrae bastante a una mujer”, explicó Araujo.

