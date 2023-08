Deysi Araujo se une a los cuestionamientos sobre ‘La Casa de Magaly’, ya que no lo considera propiamente un reality de convivencia. Mencionó que si bien le parece divertido por algunos de sus integrantes, en su mayoría son figuras pasadas de moda.

“Debió ser más combinado, mucho abuelito han puesto y también la que está de más es Shirley Cherres. Ella ya caducó”, dijo a Trome. Sin embargo, señaló que si se divierte con el contenido que el programa ofrece, sobre todo de Alfredo Benavides, Andrés Hurtado ‘Chibolín’ y La Uchulú.

Por otro lado, recordó su participación en la primera temporada del reality, realizada en el 2010 en una casa en Cieneguilla. En esa oportunidad, estuvo un mes encerrada junto con otros siete participantes: “la diferencia es que nosotros salimos en vivo, pasaron luego partes grabadas, pero fue en vivo. Nos quitaron los celulares, no había el ‘voy a llamar a mi hijo’, no teníamos reloj, no sabíamos ni qué hora era, tampoco había televisor. Incomunicados total”, declaró.

Por último, reveló que aún no se ha mudado a su nuevo departamento en San Isidro, pues le falta amoblar y arreglar algunas cosas. Estima que en un mes podrá vivir en su nuevo inmueble si es que todo va bien.





VIDEO RECOMENDADO