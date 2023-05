Recientemente, la bailarina Deysi Araujo denunció que encontró una bomba molotov y una carta amenazante fuera de su hogar, en la cual se le exigía una importante suma de dinero para evitar atentar contra su vida y la de su familia.

Ante estos preocupantes hechos, Deysi Araujo ha tomado la decisión de cancelar las presentaciones que tenía programadas para este fin de semana. La bailarina ha emitido un comunicado para informar sobre esta situación, siguiendo las recomendaciones de la Policía Nacional del Perú.

“Por recomendación de la PNP (Policía Nacional del Perú) tuve que cancelar las 2 presentaciones de esta noche y la del día de mañana por mi seguridad y tranquilidad. Me entristece y me indigna no poder cumplir con mis actividades laborales con normalidad, afectando económicamente el ingreso de mi hogar” , se lee al principio de comunicado.

En el comunicado, Deysi Araujo expresó su agradecimiento a las autoridades por su pronta respuesta y apoyo en este difícil momento. Asimismo, agradeció al público por su comprensión y apoyo, y a la prensa por hacer pública su denuncia.

“A su vez, quiero agradezco a toda la prensa por el gran interés en mi caso, un caso tan delicado como es la “extorsión” (que no se lo deseo a nadie). A mi familia, amigos y público en general por brindarme todo su apoyo incondicional, mil gracias” , agregó.