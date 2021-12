Deysi Araujo decidió terminar sus salidas con Yaniv Afota, empresario de nacionalidad israelí que conoció en su último viaje al balneario Los Cabos y con quien fue ampayada recientemente por las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

Según narró al programa conducido por Magaly Medina, la modelo tomó esta radical decisión al notar las actitudes violentas del extranjero luego que se negara a tener intimidad con él.

“Tuvimos una pequeña discusión en el hotel. Él estaba muy furioso y yo tenía miedo a que me pudiera poner la mano. Me siento bastante asustada, creo que él vino para otra cosa, no exactamente a conocerme”, lamentó.

La también bailarina señaló que el israelí llegó a nuestro país para conocerla, sin embargo, empezó a cambiar de personalidad cuando fueron captados besándose en el Centro de Lima. “Se enteró que nos habían ampayado, al final, se puso muy alterado y no sé por qué. Me asusté mucho, él abría la refrigeradora y la tiraba con fuerza, era como un toro bravo”, lamentó.

En uno de los audios que mostró al programa de espectáculos, el empresario extranjero le reclama a Deysi y le explica por qué no pueden formalizar su relación. “Cómo puedo estar de novio si no quieres nada conmigo, no quieres tratarme bien, no quieres estar cariñosa”, se le oye decir.

