La cantante cubana Lisandra Lizama, quien saltó a la fama en nuestro país tras contraer matrimonio con Mauricio Diez Canseco, continúa impulsando su carrera artística tras su mediática separación con el empresario peruano y anunció el lanzamiento de su nueva canción ‘Contigo aprendí’, un tema del compositor mexicano Armando Manzanero que paradójicamente cantó en su boda.

La modelo conversó con Perú21 y confirmó que se quedará a vivir en nuestro país para dedicarse de lleno a su carrera artística. Además, celebró por todo lo alto su ingreso a la orquesta Salsa Bella, agrupación de Yolanda Medina que regresa a los escenarios después de siete años.

“Me quedo a vivir acá hasta que el destino diga lo contrario. Yo estoy muy feliz con el público peruano , no tienes idea cómo me han apoyado. El cariño con que me tratan cuando me ven en la calle, todo eso hace que yo me convenza que tengo que seguir en este país”, comentó la artista.

Lisandra Lizama acaba de estrenar su nueva canción ‘Contigo aprendí’ (Foto: Javier Zapata / Perú21)

Lizandra afirma que continuará haciendo música y planea sacar más temas inéditos ya que no solo ella compone canciones sino también su mamá. Sin embargo, reconoce que permanecer en el ambiente artístico no está siendo nada fácil, y es que no cuenta con recursos para invertir en su carrera como cantante.

“Es muy complicado cuando no tienes un ingreso económico. En las carreras musicales se tiene que invertir muchísimo dinero, se paga a los músicos, cantantes, entre otras cosas, pero yo soy super luchadora y sé que voy a seguir adelante”, añade.





SU DIVORCIO CON MAURICIO DIEZ CANSECO

Han pasado seis meses desde que Lisandra Lizama decidió separarse de Mauricio Diez Canseco en medio de acusaciones de violencia familiar. Hoy, la cantante cubana de 26 años de edad ha decidido romper su silencio y dio más detalles de cómo va su proceso de divorcio.

Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama le pusieron fin a su matrimonio después de 10 meses.

Pese a que el empresario peruano afirmó recientemente que ya inició los trámites de su divorcio en Cuba y que la disolución de su vínculo matrimonial se daría en tres meses, la cantante cubana aseguró que hasta el momento no se han comunicado con su abogada y que no ha firmado ningún documento.

“Ninguno de los dos sabe en qué tiempo se dará (el divorcio). Ni siquiera los abogados lo saben, pero obviamente esperemos que sea lo más pronto posible. Ya estamos separados hace tiempo y no hay por qué seguir casados. Hace seis meses no tenemos ningún tipo de comunicación, tampoco se ha contactado con mi abogado”, enfatizó.

“Nadie ha firmado nada, ni él ni yo . Solo sabemos que ya empezamos los trámites, pero yo no tengo ninguna notificación de su lado. Yo también estoy haciendo mis cosas por mi parte hasta que llegue el momento que nos tengamos que encontrar”, añadió la cantante.

Respecto a la separación de bienes, Lisandra Lizama afirma aún no tiene claro cómo se llevará a cabo este proceso, pero confía en que su abogado se encargará de defender sus derechos. En caso de lograr una separación en buenos términos, no descarta retomar una amistad con el empresario.

“Todo va a depender de en qué términos termine nuestro divorcio. Si es como siempre lo he pedido, pacífico y que los dos nos pongamos de acuerdo en todo claro que podríamos ser amigos. Ahora no porque obviamente la herida está muy viva todavía, pero en el futuro quién sabe”, sostuvo la cubana.

Pese a sus diversos enfrentamientos en televisión, Lizandra asegura que no le guarda rencor al empresario peruano e incluso le desea lo mejor. “Hemos estado casados, hemos vivido juntos, hemos tenido bonitas y malas experiencias. A mí no me gusta tener una enemistad con nadie y en este mundo yo no soy enemigo de nadie”, acotó.

Finalmente, la ex de ‘Brad Pizza’ confesó que por ahora le ha cerrado las puertas al amor para enfocarse totalmente en su crecimiento como artista. Sin embargo, no descartó más adelante volver a tener una relación amorosa. “No puedo decir que no pase en un futuro, todo el mundo tiene la ilusión de enamorarse, es la verdad, pero por ahora no quiero ni siquiera pensar en eso”, añadió.

Lisandra Lizama se quedará a vivir en Perú para dedicarse de lleno a su carrera artística (Foto: Javier Zapata / Perú21)