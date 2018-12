Lamentable pérdida. Rodrigo González anunció el fallecimiento de su pequeña gatita Lola, quien hace unos días había sido diagnosticada de PIF (peritonitis infecciosa felina).

El conductor, conocido por su amor a los animales, utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de su querida "hija", una de sus tres engreídas junto a Frida Maria y Sasha Maria.

"Descansa en paz hijita de mi vida. Gracias por haber luchado hasta el final con todas tus fuerzas. Gracias por habernos regalado días tan felices desde que llegaste a nuestras vidas, sacando sentimientos de nosotros que no sabíamos ni que teníamos la capacidad de tener. Siempre fuiste especial, además de lo más hermosa que vi en este mundo, nos ganaste a todos, hasta a tus celosas hermanas te las metiste al bolsillo apenas llegaste como hiciste con tus papis", escribió el conductor de televisión en un extenso mensaje.

"Gracias por haberme confirmado con tu llegada el gran ser humano que tengo a mi lado, que te cuidó sin descanso, amor y entrega como un verdadero padre. Me morí de amor cuando hace unos días entré a nuestra habitación y los vi así a los dos. Gracias por comer y jugar hasta ayer cuando dándole la contra a los doctores no entendían tu caso y tus fuerzas. Te fuiste en paz y aquí en tu casa, rodeada de todo nuestro amor. Te quedarás por siempre con nosotros no tengo duda de eso, nuestras energías estarán así de unidas por siempre", manifestó conmovido, resaltando el papel de su novio Sean Rico durante la enfermedad de la gatita.

Hace unos días, Rodrigo González había comunicado a sus seguidores que estaba pasando por un difícil momento debido a que le habían dado solo unas semanas de vida a la pequeña Lola.

"Gracias a todos por sus buenos deseos, los leí siempre a todos y le leía a Lolita también como todos deseaban que se recupere. Fue un aluvión de amor que nos hizo sentir muy contenidos. Los que amamos con el alma a nuestros hijos de cuatro patas ya me entienden. Ellos son los mejores seres que habitan este planeta. Ahí te quiero ver junto a mi papá y a los que más amé, recibiéndome cuando me toque ir con ustedes. Gracias con todo nuestro corazón de parte de nuestra familia", concluyó, dirigiéndose a sus seguidores.

Tras la pérdida de su mascota, el conductor de 'Válgame Dios' se ausentó el pasado jueves del programa. Por esa vez el espacio estuvo a cargo solo de Gigi Mitre.