La actriz Denisse Dibós le ganó la batalla al cáncer de mama hace dos años, y hace poco reveló que estuvo aislada en su casa por una semana debido a una fuerte gripe, situación que la alertó y la llevó a ir a una clínica por temer un posible contagio de COVID-19.

Tal como comentó a El Popular, la artista dijo que sintió mucho temor porque tiene un pulmón dañado por las radioterapias que recibió hace un tiempo, y que por eso su organismo no iba a resistir las consecuencias de este agresivo virus.

"Yo tuve un susto muy grande el 20 de marzo, pocos días luego de que se había dado la cuarentena. Fui a la clínica, es que este cáncer, es decir, la radioterapia me dejó rezagos en el pulmón, me quemó el pulmón. Estaba mal, estaba tosiendo mucho y me comenzó a dar fiebre y mi doctora me dijo “te vas ahorita a emergencia”, señaló.

Pasó la prueba de descarte

Dibós confirmó que tuvo que hacer la prueba de descarte y que pasó días difíciles al tener que alejarse de su menor hija.“En la clínica me dijeron: ‘tienes que quedarte porque tienes que hacerte el examen del COVID-19, porque hay muchos síntomas muy parecidos’. Casi me muero del miedo. Lloré de miedo, me quedé congelada como media hora de miedo, no podía ni hablar de lo desesperada que estaba", explicó.

"Me quedé una semana aislada en mi cuarto, mi hija no podía tocarme ni verme, me dejaban la comida en un azafate en el suelo, estaba esos días con pánico, me asusté, casi me muero. A Dios gracias a los días me dieron el resultado del examen y era negativo. Fue un gran alivio para mí y mi familia. No tengo miedo a la muerte. Yo no salgo a la calle para nada, yo estoy prohibida porque soy una persona vulnerable al virus”, concluyó.

