Donde hubo fuego, cenizas quedan. La excuñada de Yahaira Plasencia , Olenka Mejía, quien hace un año confirmó que tenía una relación amorosa con Jefferson Farfán , indicó que el futbolista entabló una denuncia en su contra por difamación. Sin embargo, la modelo aseguró que nunca mintió y en su momento sí tuvieron un romance.

Como se recuerda, en marzo del 2022, Olenka Mejía sorprendió al señalar que tenía una relación con Jefferson Farfán, pero esta no se podía hacer oficial. “Es muy bonito el sentimiento, nadie lo está negando. Simplemente que yo tampoco quiero hacerme conocida por ser alguien de él. (¿Jefferson sentó cabeza contigo?) Yo creo que sí. (Para oficializar falta) todavía en unos meses más, creo que hasta julio que lanzo mi campaña (política) más fuerte”, dijo Mejía en su momento.





Sin embargo, este romance nunca se oficializó. Un año después, el deportista le estaría querellando un pago de un millón de soles. Ante ello, Mejía señaló que tiene pruebas que la respaldan. “Yo nunca lo difamé”, aseguró la modelo, quien mostró conversaciones con Jefferson Farfán donde le pide que aclare que no son amigos.

Olenka Mejía insiste en que sí tuvo una relación con el exfutbolista.





Olenka Mejía confirma romance con Jefferson Farfán, pero después se retracta

En el 2022, Olenka Mejía decidió dar marcha atrás después de indicar que tenía una relacióna amorosa con Jefferson Farfán. En aquel momento, la expareja del hermano de Yahaira Plasencia indicó que nunca autorizó la difusión de su conversación con el repotero de ‘Amor y Fuego’.

“Hace unos días se han emitido conversaciones totalmente privadas, como en ellas NO AUTORIZANDO hacerlas públicas, siendo conversaciones totalmente antiguas y no actuales. Por lo cual lamento lo sucedido. Pido a las partes respeto y que hablen con la veracidad del caso”, indicó Olenka en aquel entonces, quien señaló que las declaraciones son antiguas, más no falsas.





Olenka Mejía demandó a Yahaira Plasencia por el delito de difamación agravada

El mundo da vueltas. Olenka Mejía es una modelo, abogada y empresaria peruana. Fue pareja de Jorge Plasencia, hermano de la salsera Yahaira Plasencia, en el 2017. Aunque la relación amorosa duró pocos meses, la pareja trajo al mundo a un pequeño. Tras su separación, los involucrados tuvieron una dura pelea por la manutención del menor.

En medio de este lío, Yahaira Plasencia salió en defensa de su hermano y dejó entrever que Jorge no era el padre del niño. “Si ella no le avisó a Jorge meses después de que estaba embarazada es porque no sabía si Jorge era el papá. El parto lo pagó otro chico”, indicó la cantante en una entrevista.

No pasaría mucho tiempo para que Olenka la demande por el delito de difamación agravada. Yahaira Plasencia terminó perdiendo el caso y el Décimo Segundo Juzgado Lima le solicitó el pago de 20 mil soles para reparar los daños causados a favor de Mejía. Después de quejarse públicamente de que Yahaira solo le pagó 150 soles, la salsera terminó por saldar toda su deuda en noviembre de 2021.

