Delincuentes encañonaron a Coto Hernández en la cabeza y se llevan su celular en San Miguel [VIDEO]

Tras regresar de un show en la ciudad de Iquitos, el modelo costarricense Coto Hernández pasó un gran susto cuando le pusieron un arma de fuego en la cabeza para robarle mientras se desplazaba en un taxi por el distrito de San Miguel.

A través de su cuenta de Instagram, el ex 'chico reality' relató en un video que unos malhechores le siguieron del aeropuerto y en el cruce de Escardó con Los Patriotas le quitaron su celular que tenía información valiosa, pero sin clave.



"Hoy me asaltaron dos sujetos en una moto. Yo venía adelante y me encañonaron con la pistola y se me llevaron el teléfono celular que no tiene clave. Voy a poner la denuncia en la comisaría de San Miguel para ver si puedo ver las imágenes del asalto", dijo el modelo.

También agregó que no actuó porque estaban armados. "El ladrón estaba con arma o sino no me hubiese dejado robar tan fácil", sostuvo.

(Instagram Coto Hernández)

