Delincuentes encañonan a Erick Sabater y lo asaltan en supermercado de Barranco [FOTOS]

Vivió momentos de terror. Erick Sabater fue víctima de la inseguridad ciudadana el último miércoles por la tarde en Barranco, cuando fue encañonado por delincuentes en motocicleta cuando salía de un conocido supermercado.

El modelo, quien recientemente protagonizó una bochornosa pelea callejera con su ex amigo Coto Hernández, contó a RPP Noticias que lo apuntaron con el arma de fuego en la zona de parqueo.

"Me pusieron una pistola en el pecho, me arrancaron mi cadena, me amenazaron y se dieron a la fuga sin ningún tipo de problemas. Nadie pudo detectar ni ver nada. El de seguridad tampoco. Nadie pudo responderme", sostuvo.

El hecho ocurrió en el Plaza Vea de Cortijo, en Barranco. Según el modelo dominicano, en el vehículo motorizado iban dos sujetos, quienes le robaron una cadena valorizada en casi cuatro mil dólares.