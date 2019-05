¿Te dejaron 'plantado'? Sigue el consejos de Alfonso 'Puchungo' Yañez y olvídate de las penas [FOTOS]

Aunque muchos no lo sepan, Alfonso 'Puchungo' Yañez es un popular usuario de las redes sociales, en especial de Twitter, donde comparte con sus seguidores consejos y reflexiones para el día a día.

El exfubolista de Universitario de Deportes, conocido por su amistad con figuras de la farándula, compartió con los cibernautas una lección que aprendió luego de haber sido "plantado" por una cita.

El exdeportista decidió olvidar el desplante que sufrió por parte de una señorita y en lugar de lamentarse, decidió ir a una pollería y disfrutar una porción de pollo a la brasa y reírse de sí mismo.

(Twitter)

"Me dejaron plantado (no me palteo decirlo, a veces se gana a veces se pierde) jaaaaaaaa, pero con mi panza nadie se juega", escribió en su perfil el futbolista recibiendo las felicitaciones de sus seguidores.

(Twitter)