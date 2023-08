Nueva faceta. Hugo García utilizó sus redes sociales para sorprender a sus seguidores con la inauguración de su propio restaurante llamado ‘Taio’, un proyecto por el que el novio de Alessia Rovegno decidió apostar este año y por el cual tomó la decisión de dejar ‘Esto es guerra’.

A través de su cuenta personal de Instagram, el exchico reality realizó el anuncio de su nuevo emprendiendo tras mantenerlo en estricto privado durante mucho tiempo. “Por fin puedo decir que uno de los sueños que siempre tuve se ha hecho realidad @taiorestaurante ya está abierto”, escribió en su red social.

Este nuevo proyecto tuvo la participación de su novia Alessia Rovegno, quien tuvo mucha influencia desde el nombre mismo del negocio.

“Fueron muchos meses de trabajo, amanecidas, pruebas, felicidad, estrés. Nos hemos fijado en cada mínimo detalle para darles lo mejor y no se imaginan la ilusión que me hace poder compartir esto con todos ustedes. He estado mordiéndome la lengua y amarrándome las manos para no enseñarles cada parte del proceso de lo que ha sido este maravilloso camino. El que no arriesga, no gana”, escribió Hugo para presentar este importante proyecto personal.

¿Por qué el restaurante de Hugo García se llama Taio?

Taio es una localidad italiana, capital del municipio de Predaia de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio.

¿Dónde se encuentra el restaurante de Hugo García?

De acuerdo con la información proporcionada en su Instagram, el restaurante Taio está ubicado en una zona exclusiva del distrito de Santiago de Surco, en la av. El Polo 763.

