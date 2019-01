¿A qué se dedican las modelos peruanas que viajan a Dubái? Shirley Arica reveló toda la verdad [FOTOS]

¿Por qué varias modelos peruanas terminan viajando a Dubái ?, ¿quién paga sus pasajes?, ¿por qué vuelven con miles de dólares en compras?, ¿quién costea esos gastos?, ¿a qué se dedican en el lejano destino?

Shirley Arica decidió acabar con los rumores y contestó cada una de estas preguntas en una entrevista para 'Magaly TV la firme', donde confesó es bastante común que en el ambiente artístico las modelos y anfitrionas viajen gratis por todo el mundo.

La 'chica realidad' dijo que varias modelos cotizadas son captadas por 'contactos' que sirven de gancho y les hacen el ofrecimiento. De acuerdo con su testimonio, existen chicas a las que las llevan a Panamá porque son de 'menos nivel', mientras que las más populares y solicitadas son invitadas a Dubái.

"Es un viaje todo pagado y encima te dan tu 'bolito' para que hagas shopping. Regias vienen, con todo el clóset cambiado", señaló la ex chica reality, quien dijo que es imposible que con el sueldo que uno gana en eventos o en programas de televisión pueda pagar un gasto de esa naturaleza.

"Yo no soy de ese tipo por eso sigo aquí en Lima (...) A mí también me encantaría ir a Dubái, pero no de esa forma. Creo que voy a juntar mi platita", agregó la modelo. ¿Qué les parece?