Tatiana Astengo anunció su retiro de la serie “ De vuelta al barrio ” de América Televisión donde dio vida a Elvira. La reconocida actriz se sinceró y señaló que su personaje en la serie dejó de ser un reto para ella. “Cuando algo para mí no es un reto, siento que necesito moverme”, sostuvo.

En entrevista con “Domingo Al Día”, Tatiana Astengo manifestó que otro motivo por el cual decidió dar una paso al costado es porque no logró llegar a un acuerdo con la producción respecto a los horarios y fechas.

“Se me complicaba con otras cosas que quiero hacer. No hubo una coordinación con el tema de horarios y fechas, yo no iba a poder estar todo el año, ellos querían que yo estuviera todo el año”, dijo.

Tatiana Astengo quiere ser guionista

La actriz contó al dominical que estudiará para convertirse en guionista, decisión que tomó porque “es una necesidad”. “Como no llega ese guión que tú quieres, entonces escríbelo tú, pues y obviamente va a partir de una mujer”, sostuvo.

La actriz ingresó a la serie que se emite por América Televisión en la tercera temporada para darle vida a imponente Elvira, hermana de Malena, papel interpretado por la Mónica Sánchez.

Tatiana Astengo le dice adiós a la serie de América Televisión