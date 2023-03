Reimond Manco continúa dando qué hablar y es que mientras permanece alejado de las canchas, el exfutbolista ha decidido visitar espacios de entretenimiento como programas de YouTube y este domingo estará en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

El exjugador de Alianza Lima llegará por primera vez al programa de Ethel Pozo junto a su mami Ángela Albarracín y ambos se enfrentará a Carla Rueda, más conocida como la “Cotito”.

“Es la primera vez que estoy en la cocina de Ethel y Yaco y llegué nervioso, una cosa es cocinar lento, con paciencia, y otra, compitiendo. Yo sé cocinar algo, lo poco que sé me lo enseñó mi mamá, quien es recontra capa en la cocina, aunque ella es bien renegona cuando está dando indicaciones, así que me puso bastante presión”, señaló el pelotero.

En sus primeras declaraciones, Reimond Manco asegura que sus habilidades en la cocina lo ayudaron en el ámbito amoroso. “Sí, conquisto por el estómago, eso dice mi esposa, pero, además, con mi personalidad, siendo yo, uno tiene que ser uno mismo siempre, con mi chispa, a mí me gusta reírme”, señaló.

En otro momento, el popular ‘Chico realidad’ se refirió a su regreso a las canchas ya que hasta ahora no se le conoce equipo alguno tras su paso por el Juan Aurich.

“Estoy entrenando, viendo bien qué sale, no me quiero ir a provincia todavía, quiero tomarme un break, si sale algo en Lima, bonito, si no, tranquilo, entrenando. Además, estoy con un programa junto a Horacio Zimmermann, y vienen otras cosas más”, señaló.