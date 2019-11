La esposa de Pedro Gallese, Claudia Díaz, está decidida a pasar página. Tras anunciar en redes sociales que podrán fin a su relación con el futbolista, lo siguiente que hizo fue volver a su apellido de soltera en su cuenta de Instagram.

La mujer, quien se encontraba como ‘@claudiadgalesse’ hoy es @claudiabelissa. También desapareció todo rastro de fotografías que tenía junto al arquero de la selección peruana de fútbol.

La radical decisión de Díaz fue tomada después de hacerse público un ‘ampay’ del deportista, quien es captado por las cámaras de ‘Magaly TV: La firme’ saliendo de un conocido hotel junto a una mujer que no es su esposa.

Asimismo, Claudia anunció que pondrá fin al matrimonio con el padre de sus dos pequeños hijos. “El día de hoy pongo fin a mi relación matrimonial con el señor Pedro Gallese”, dijo en su red social.

Así reaccionó Pedro Gallese al ser captado saliendo de hotel en San Miguel. (Imagen: ATV)

CARTA NOTARIAL

Pedro Gallese le envió una carta notarial para intentar prohibir la difusión de unas imágenes en donde sale de un hotel con una misteriosa mujer que no era su esposa, Claudia Díaz. La ‘Urraca’ lamentó que por este ‘ampay’ se terminara la relación del portero y su pareja.

“¿Qué hiciste Gallese? Él es uno de los pocos jugadores de fútbol que tiene mi entera simpatía. Cuando ese hombre tapaba en su arco parecía un tipo humilde y entregado en su profesión. Lamento que ese ‘ampay’ haya destruido una familia”, dijo Medina al inicio de su programa.

“Lamento que me haya mandado una carta notarial para no difundir las imágenes. Yo no soy Latina, no soy periodista de ese canal, no tranzo con federaciones. Pueden querer atentar contra mi vida, contra mi familia, pero ¿yo no creo que me estoy metiendo con delincuentes? Si ustedes no saben cuidar su vida privada, no me lo pidan a mí, no me pidan que alcahuete. No taparé nada ni siquiera a mi entorno cercano, así como lo hice con mi amigo y productor Ney Guerrero”, agregó la periodista.